منتخب الشاطئية يختتم تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا

غزة/ مؤمن الكحلوت:

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليوم، قبل السفر غدا الأحد عبر معبر رفح البري لتايلند، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023.

وكثف المنتخب تدريباته الأسبوع الماضي على ملعب نماء الترابي، بواقع 5 تدريبات تحت قيادة المدرب سامي سالم الذي يخوض مهمته التدريبية لأول مرة خلفا للكابتن عماد هاشم الذي قاد المنتخب على مدار 12 عاما.

وكان سالم أحد أبرز لاعبي كرة القدم الشاطئية، ولعب في صفوفه عدة سنوات، كما وحقق ميداليتين برونزيتين من قبل وعمل مدربا مساعدا للمنتخب العام الماضي.

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ويسعى فدائي الشاطئية لتحقيق نتائج قوية تضمن تأهله لكأس العالم، في ظل امتلاك المنتخب لخبرات قوية وتحقيقه نتائج إيجابية في البطولات السابقة، وحصوله على ميداليتين برونزيتين.

واستدعى سالم 12 لاعباً هم: (فادي جابر، أحمد عفانة، فادي العراوي، ميسرة البواب، ثائر أبو عبيدة، إسلام أبو عبيدة، علاء عطية، محمد السدودي، محمد حسان، محمد أبو موسى، محمد عبيد، محمد القاضي).

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الفلسطيني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات عُمان والكويت وقيرغيستان.