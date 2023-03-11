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قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خان يونس

11 مارس 2023 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يستهدفون المزارعين جنوب قطاع غزة - أرشيف

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وبحسب مصادر محلية؛ فإن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين.

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وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الاحتلال استهداف المزارعين وهم يقومون بفلاحة أراضيهم الحدودية، ما اضطروا لمغادرتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من الوصول إليها أو زراعتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #استهداف المزارعين

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