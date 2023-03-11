الضفة الغربية.. قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين بينهم سيدة

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، في عدة مناطق من الضفة الغربية تخللها حملة اعتقالات وعمليات إطلاق نار وتفجير عبوات.

ففي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة مدعومة بطائرات استطلاع، وشنت حملة اعتقالات طالت أسرى محررين، عُرف من بينهم: الأخوين مالك وأسامة صبري وأديب غلبان وعبد الفتاح حرب والشاب عبدالله سعسع.

واستشهد في قلقيلية يوم أمس الجمعة الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا)، من قرية سنيريا برصاص مستوطن، والفتى أمير مأمون عودة (16 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال، بالقرب من مدخل قلقيلية الشمالي.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بتير صباحاً، ونفذت حملة اعتقالات لعدد من المواطنين بينهم سيدة، والمعقلون هم: وسام فؤاد، وأحمد عيسى أبو نعمة، وحمزة إياد قطوش، ومازن وليد عبيد الله، وجميعهم في العشرينيات من عمرهم، وسيدة لم تعرف هويتها بعد، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المواطن خالد عطا معمر في الخمسينيات من عمره، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة بتير، بينما تمكن المواطنون من إلقاء زجاجات حارقة باتجاه سياج مستوطنة "مجدل عوز" المقامة على أراضي بيت فجار جنوب المدينة.

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أما في جنين، قتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة، بينما تمكن مقاومون من تفجير عدة عبوات ناسفة في آليات الاحتلال.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق لحظة تفجير العبوات، وسط التكبيرات من الشبان والمواطنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة قرب ما تعرف بفتحة شويكة في جدار الفصل العنصري بمدينة طولكرم.

وفي الخليل، أطلق مقــاومـون الرصاص، صوب مستوطنة "كرمي تسور" الجاثمة على أراضي بلدة بيت أمر شمال المدينة، كما استهدفوا البرج العسكري الإسرائيلي المقام على مدخل بلدة بيت أمر، بالزجاجات الحارقة.

وتصاعدت خلال الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.

وفي الفترة الممتدة من02-03-2023 حتى 09-03-2023 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 12 فلسطينياً، وإصابة 10 إسرائيليين.

ونفذ الشباب الثائر 341 عملاً مقاوماً، بينها 39 عملية إطلاق نار، وإسقاط 3 طائرات استطلاع للاحتلال، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

المصدر / فلسطين أون لاين