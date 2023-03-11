حالة الطقس في فلسطين حتى الثلاثاء المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو لطيفاً ومعتدلاً في ساعات النهار، وفي الليل والفرج والصباح الباكر يصبح الجو بارداًُ نسبياً إلى بارد، في المناطق الغورية والبحر الميت يكون الجو معتدلاً جداً.

طقس فلسطين اليوم الأحد 12 مارس

وغدًا الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة صباحاً ومساءً وليلاً، وفي ساعات النهار يكون الجو دافئاً ومعتدلاً في كافة المناطق مع كميات كبيرة من السحب، الرياح تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.

طقس فلسطين اليوم الاثنين 13 مارس

والإثنين المقبل، تبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئياً ودافئة نسبياً إلى دافئة نهاراً، وفي ساعات الليل يصبح الجو بارداً في ساعات الليل، وفي المناطق الغورية والبحر الميت يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار.

طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 14 مارس

والثلاثاء يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة . وتتأثر البلاد بحالة من عدم الإستقرار الجوي، ومن المتوقع أن تتساقط زخات من المطري في مناطق مختلفة من شمال ووسط فلسطين في بعض الفترات مع أجواء غائمة جزئياً.

المصدر / فلسطين أون لاين