فكر جيداً قبل الوثوق بالمراجعات عبر الإنترنت

كشف تحقيق جديد أن "غوغل بلاي" وApp Store يستقطبان تعليقات مزيفة تشوه شعبية التطبيقات.

وكان ما يصل إلى ربع المراجعات في قسم الصحة واللياقة البدنية في متجر غوغل مشبوها، في حين أن 17% من آبل تبدو مزيفة.

ويكشف تحليل مجموعة المستهلك "Which؟" أن ملايين المستهلكين قد يسلمون عن غير قصد بياناتهم الشخصية أو أموالهم إلى تطبيقات مارست الخدعة للوصول إلى أعلى ترتيب في متجري تطبيقات الأجهزة المحمولة.

واكتشف "Which؟" أن المراجعات المزيفة يتم بيعها علنا بواسطة الوسطاء، الذين يدفعون لشركة غوغل للظهور في أعلى نتائج البحث الخاصة بها.

وتقدم هذه الخدمات تنزيلات مجمعة أو مراجعات أو أصواتا مؤيدة للمساعدة في دفع التطبيقات إلى أعلى التصنيفات، ما يجعلها تبدو أكثر شهرة إذا تم تنزيلها عددا كبيرا من المرات.

ويزعم أحد المواقع الوسيطة للمراجعة الوهمية، ويسمى reviewlancer، أنه باع ما يقرب من 53000 مراجعة وتبادل أكثر من 130000 مراجعة.

ويقدم آخر - AppSally - مراجعة التلاعب للعديد من المنصات، وقد ظهر في السابق ضمن تحقيقات مراجعة وهمية، بينما توجد أيضا مجموعات تداول للمراجعة على "فيسبوك".

وقام باحثو "Which؟" بتحليل ما يقرب من 900000 مراجعة عبر كل من App store و"غوغل بلاي" بين ديسمبر 2022 ويناير 2023.

كما تظاهروا بأنهم مطورون يبحثون عن مراجعات مزيفة لأحد التطبيقات، وقد اتصل بهم العديد من المستخدمين الذين قدموا مراجعات مقابل 1.70 جنيها إسترلينيا.

وابتكر "Which؟" نموذجا يعتمد على أربعة أعلام حمراء - عدد أكبر من المراجعات الإيجابية، ومراجعة "الزيادات المفاجئة" على مدى فترة زمنية قصيرة، والمراجعات القصيرة في الطول، والموضوعية العالية في المراجعات ذات الخمس نجوم.

وكشف التحليل أن التطبيقات على "غوغل بلاي" التي تستخدم المراجعات المدفوعة حصلت على نسبة أعلى بكثير من المراجعات من فئة الخمسة نجوم - 60.5% في حالة تطبيق مواعدة واحد، مقارنة بـ 9.7% لشركة Tinder الرائدة في السوق.

وبالنسبة للتطبيق الصحي، شكلت التقييمات الخمسة نجوم 45.8% من المراجعات، في حين أن Garmin - التي تصنع أجهزة تتبع اللياقة البدنية - حصلت على 6% فقط.

وأظهر البحث أيضا أن واحدا من كل خمسة تطبيقات (22%) في فئة ألعاب "غوغل بلاي" قد رفع جميع العلامات الحمراء الأربعة للمراجعات المشبوهة.

وكان واحدا من كل سبعة (15%) لما يعادل آبل.

وقال "Which؟" إن علامة حمراء أخرى هي التحميلات الجماعية الواضحة للمراجعات، حيث ظهرت مجموعات من ردود الفعل من فئة أربعة وخمسة نجوم على مدار أيام قليلة، قبل ظهور ارتفاع آخر بعد بضعة أسابيع أو أشهر.

وقال الباحثون إن هذا يشير إلى أن التطبيق يستخدم وسيط مراجعة.

بالمقارنة، تم العثور على أن المراجعات في التطبيقات المعروفة تتدفق باستمرار.

وتوصي مجموعة المستهلكين بأن يقوم العملاء بفرز المراجعات من خلال مجموعة متنوعة من الطرق بدلا من مجرد المساعدة أو الملاءمة لتجنب التلاعب بالنتائج.

كما يشير أيضا إلى أنه يجب على الأشخاص توخي الحذر من عدد كبير من المراجعات من فئة الخمسة نجوم.

وقالت شركة آبل إن المطورين الذين حاولوا خداع النظام قد تتم إزالة تطبيقاتهم.

ولم تعلق غوغل على التحليل لكنها قالت إنها اتخذت الإجراء المناسب ضد وسطاء المراجعة الذين استخدموا محرك البحث الخاص بها.

المصدر / وكالات