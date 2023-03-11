بنزيما قريب من الرحيل وريال مدريد يُحدد البديل

ازداد ملف تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تعقيدا في ظل المطالبات المالية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، بالتزامن مع تراجع مستواه خلال الموسم الحالي وغيابه عن الكثير من المباريات بسبب الإصابة.

وينتهي عقد بنزيما الحالي مع "الملكي" الصيف المقبل ولم تثمر حتى الآن المفاوضات بين الطرفين عن تمديد هذا العقد.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بنزيما اشترط على إدارة الرئيس فلورنتينيو بيريز زيادة راتبه من أجل التوقيع على عقد جديد.

ويأتي بنزيما في المركز الثاني في سلم رواتب لاعبي ريال مدريد ولا يتقاضى أكثر منه سوى البلجيكي إيدين هازارد الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ 3 أشهر وخرج من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي تماما.

وترفض إدارة "الميرينغي" زيادة راتب بنزيما في وقت تراجع فيه مستوى اللاعب هذا الموسم بسبب إصاباته الكثيرة، وفق "سبورت".

وذهبت الإدارة إلى أبعد من ذلك، إذ بدأت في التفكير بتعويض بنزيما، ووضعت عينها على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والمرتبط مع النادي الإنجليزي بعقد حتى صيف 2027.

لكن الصحيفة ترى أن التحقيق مع مانشستر سيتي المتهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف عن السنوات التسع الأخيرة، قد يسهل مسألة تعاقد "الميرنغي" مع هالاند.

وتسير إدارة ريال مدريد على مبدأ التمديد لنجوم الفريق ممن يتجاوزون الـ30 موسما واحدا فقط، يجدد بعد ذلك لعام آخر، أو يرحل اللاعب في حال عدم الاتفاق.

في السياق أكد أنشيلوتي غياب بنزيما عن مواجهة ريال مدريد وضيفه إسبانيول السبت في الدوري الإسباني، ولم تشهد القائمة المستدعاة لمباراة الجولة الـ25 من "الليغا" اسم بنزيما بسبب توّرم في الكاحل.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بنزيما غاب عن ريال مدريد في 15 مباراة بينها مباراة الغد.

المصدر / وكالات