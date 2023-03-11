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14 مايو موعدا للانتخابات العامة والرئاسية في تركيا

11 مارس 2023 . الساعة 00:49 بتوقيت القدس
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رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، الجمعة، أن الانتخابات العامة والرئاسية، ستنظم 14 مايو/أيار القادم.

وأضاف في تصريح صحفي بالعاصمة أنقرة، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حال عدم حسمها ستجرى في 28 من الشهر نفسه.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل استعداداتها للانتخابات المقبلة، معربا عن تمنياته بأن تكون وسيلة خير للأمة التركية وديمقراطيتها وأحزابها السياسية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما رئاسيا يقضي بتقديم موعد الانتخابات العامة والرئاسية من 18 يونيو/ حزيران إلى 14 مايو/ أيار المقبل.

المصدر / وكالات
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#تركيا #اردوغان #الانتخابات التركية #احمد ينار #الحرية والعدالة

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