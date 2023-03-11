الاحتجاجات تلاحقه إلى روما: "نتنياهو" وميلوني يبحثان تحسين العلاقات

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، "بنيامين نتنياهو"، الجمعة، برئيسة حكومة إيطاليا اليمينية المتطرفة، جورجيا ميلوني، في روما، فيما تظاهر العشرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء في العاصمة الإيطالية بالتزامن مع اللقاء بينهما.

وعبرت رئيسة حكومة إيطاليا عن "قلقها إزاء التصعيد بين الاحتلال والفلسطينيين"، كما أبدت استعداد بلادها للمساهمة في تجدد المفاوضات مع الفلسطينيين، وأكدت دعمها للتفاهمات التي جرى التوصل إليها في اجتماع العقبة.

ونوهت إلى أنه "سيتم عقد جلسة بأقرب وقت ممكن بين الحكومتين في دولة الاحتلال لأول مرة منذ العام 2013".

وأبدت ميلوني دعم إيطاليا لاتفاقات التطبيع التي أبرمها الاحتلال مع عدة دول.

ومن جانبه، اعتبر "نتنياهو" أن "العلاقات بين الاحتلال وإيطاليا ستصل إلى آفاق جديدة، وأعتقد أن هناك مجال لتعاون غير مسبوق بيننا"، كما أشاد برؤية وقيادة ميلوني نحو تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف "نتنياهو" أن "الاحتلال عالج مشكلة المياه وسنساعد إيطاليا على ذلك، كما نريد تسريع تصدير الغاز إلى أوروبا عبر إيطاليا، كما ناقشنا التعاون في مجال الأمن السيبراني والعديد من المجالات، وسندخل في غضون بضعة أشهر جلسة للحكومتين من أجل تعزيز التعاون".

ودعا نتنياهو نظيرته ميلوني إلى زيارة دولة الاحتلال من أجل بحث كيفية تعزيز العلاقات.

وبالتزامن مع لقاء نتنياهو وميلوني، نظم احتجاج في روما بمشاركة العشرات من المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء الإسرائيلي، حيث أطلق المتظاهرون الصافرات وحملوا لافتات تنادي بالديمقراطية وأخرى وصفت الخطة الرامية إلى إضعاف القضاء بـ"العار".

وسبق لقاء نتنياهو وميلوني، اجتماع الأول بعشرات رجال الأعمال ومندوبين عن كبرى الشركات في إيطاليا، كما التقى بالجاليات اليهودية في كنيس بروما، والتي عبرت عن قلقها من "الإصلاح القضائي".

المصدر / وكالات