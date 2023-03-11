7 آلاف سائح أجنبي يزورون أريحا خلال أسبوع

زار نحو 7 آلاف سائح أجنبي مدينة أريحا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت شرطة السياحة الفلسطينية في بيان لها الجمعة، أنها أمنت زيارة 18 ألف سائح وزائر لأريحا الأسبوع الماضي، بينما تجاوز عدد نزلاء الفنادق 2600 ليلة فندقية.

وبينت أنه بلغ عدد السياح الأجانب 7 آلاف سائح الأسبوع الماضي، والسياحة المحلية من مختلف المحافظات 4500 مواطن ومواطنة، وفلسطينيي الداخل المحتل بلغ 6500 زائر.

وأوضحت أن شرطة السياحة في أريحا تعاملت في نفس الفترة مع 11 قضية أمن آثار، وشملت ضبط مواد أثرية، وضبط أدوات تستخدم للكشف عن المعادن، وإيقاف أعمال تجريف، وتفتيش أشخاص مشتبه فيهم وغيرها من القضايا.

فيما أنجزت 12 قضية أمن سياحي، ومنها قضايا فض نزاعات وخلافات، وإيقاف باعة متجولين عن العمل لارتكابهم مخالفات للقانون ولمضايقتهم للسياح.

المصدر / فلسطين أون لاين