فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

7 آلاف سائح أجنبي يزورون أريحا خلال أسبوع

"حشد" تدين جريمة قتل الطفل أمير عودة

مسيرة جماهيرية نحو منزل منفذ عملية (تل أبيب)

تحذيرات أممية من "القوة الضارية" للإعصار "فريدي"

تشييع جثمان الشهيد الفتى عودة في قلقيلية

رسمياً.. برشلونة مُتهم بالفساد ودفع الأموال لمسؤولي التحكيم

والدة القسامي "صباغ" تتحدث عن مناقبه وتعبّر عن فخرها باستشهاده

الأمم المتحدة: علاقات إيران والسعودية ضرورية لاستقرار الخليج

"النونو": عملية الشهيد الخواجا حملت رسالة قوية للاحتلال

كيف أحضر جسمي للصيام؟

بالفيديو تشييع جثمان الشهيد الفتى عودة في قلقيلية

10 مارس 2023 . الساعة 23:14 بتوقيت القدس
...
جانب من جنازة الشهيد أمير عودة

شيعت الجماهير الفلسطينية في جنين في الضفة الغربية المحتلة، جثمان الطفل أمير مأمون عودة (16 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في قلقيلية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفل أمير مأمون عودة برصاص الاحتلال الحي في الصدر في قلقيلية شمال الضفة الغربية".

وفي بيان سابق قالت الوزارة إن "إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر وصلت إلى مستشفى قلقيلية الحكومي".

اقرأ أيضا: شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

واندلعت مواجهات بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الفتى عودة بالرصاص الحي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يقوم بتفريق وملاحقة المتظاهرين داخل بلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومةالاحتلال) بالضفة الغربية بما فيها شرق القدس

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شهيد #جنازة #قلقيلية #الاحتلال الإسرائيلي #الشهيد أمير عودة #أمير عودة

متعلقات

الأكثر قراءة