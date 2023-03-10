تشييع جثمان الشهيد الفتى عودة في قلقيلية

شيعت الجماهير الفلسطينية في جنين في الضفة الغربية المحتلة، جثمان الطفل أمير مأمون عودة (16 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في قلقيلية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفل أمير مأمون عودة برصاص الاحتلال الحي في الصدر في قلقيلية شمال الضفة الغربية".

وفي بيان سابق قالت الوزارة إن "إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر وصلت إلى مستشفى قلقيلية الحكومي".

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واندلعت مواجهات بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الفتى عودة بالرصاص الحي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.

"وحدة وطنية كل القوى الثورية".. هتافات خلال تشييع الشهيد الطفل أمير عودة الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية عصر اليوم pic.twitter.com/lkF79XGHst — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 10, 2023

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يقوم بتفريق وملاحقة المتظاهرين داخل بلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومةالاحتلال) بالضفة الغربية بما فيها شرق القدس

المصدر / فلسطين أون لاين