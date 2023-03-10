حماس تنعى الشهيد عودة وتؤكد مواصلة طريق المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد الفتى أمير مأمون عودة (16 عامًا) ، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة، بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل مدينة قلقيلية الشمالي.

وقالت الحركة في بيان مكتوب: "نعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، ونؤكد أن شعبنا سيثأر لدماء الشهداء الأبرار، وسيواصل مسيرة الثورة والمقاومة دفاعاً عن أطفالنا وأرضنا ومقدساتنا، وحتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

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المصدر / فلسطين أون لاين