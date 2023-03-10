كتائب القسام في جنين تكرّم والدة الشهيد القسامي معتصم صباغ

كرمت كتائب القسام في جنين، اليوم الجمعة، والدة الشهيد القسامي معتصم صباغ، الذي ارتقى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، الثلاثاء الماضي.

وأهدى عناصر من كتائب القسام صورة للشهيد "معتصم" لوالدته، بالإضافة إلى درع تكريم، خلال زيارة تكريمية لمنزل العائلة في مخيم جنين.

وارتقى الشهيد القسامي المجاهد معتصم ناصر الصباغ (22 عامًا)، الثلاثاء الماضي، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بعد محاصرة منزل في مخيم جنين، برفقة 5 شهداء آخرين بينهم القسامي المجاهد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة البطولية.

وسبق أن زفت كتائب القسام الشهداء الذين ارتقوا في جنين، وعلى رأسهم الشهيد القسامي البطل عبد الفتاح خروشة من نابلس، والشهيد القسامي البطل معتصم صباغ ابن مخيم جنين الإباء.

ودعت كتائب القسام كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه، والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل؛ تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين