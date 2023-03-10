"حماس" ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران

قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية إن حركته ترحب باستئناف العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية إيران الإسلامية.

وعد الحية في تصريح مكتبوب، استئناف العلاقة بينهما خطوة مهمَّة على طريق توحيد صفوف الأمَّة، وتعزيز الأمن والتفاهم بين الدول العربية والإسلامية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "نرى أنَّ هذه الخطوة المهمّة تصبّ في صالح القضية الفلسطينية، ودعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

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وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك برعاية صينية، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء السعودية "واس" والإيرانية "إرنا".

جاء الاتفاق عقب استضافة بكين في "الفترة من 6 - 10 مارس/ آذار الجاري مباحثات بين وفدي السعودية وإيران، برئاسة مساعد بن محمد العيبان مستشار الأمن الوطني السعودي، وعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران"، بحسب البيان ذاته.

المصدر / فلسطين أون لاين