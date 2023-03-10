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شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

10 مارس 2023 . الساعة 17:26 بتوقيت القدس
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الشهيد الفتى أمير عودة

استشهد فتى فلسطينيا إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفل أمير مأمون عودة (16 عامًا) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب الفتى "عودة" بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي لتلقي العلاج، وأعلن عن استشهاده لاحقًا، كما أصيب شاب آخر بالرصاص المعدني وعولج ميدانيا.

وعقب إعلان استشهاده، تجمع عشرات الشبان في المستشفى، وصدحوا بهتافات: "لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله"، و"زفوا الشهيد بدمه، ألف تحية لأمه".

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي في قلقيلية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب الشأن والمواطنين.

وشهدت قلقيلية مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق المدينة، عقب قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، أصيب خلالها عدد من المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #قلقيلية #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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