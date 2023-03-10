شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهد فتى فلسطينيا إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفل أمير مأمون عودة (16 عامًا) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب الفتى "عودة" بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي لتلقي العلاج، وأعلن عن استشهاده لاحقًا، كما أصيب شاب آخر بالرصاص المعدني وعولج ميدانيا.

وعقب إعلان استشهاده، تجمع عشرات الشبان في المستشفى، وصدحوا بهتافات: "لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله"، و"زفوا الشهيد بدمه، ألف تحية لأمه".

🎥 لحظة الإعلان عن ارتقاء الطفل أمير عودة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية pic.twitter.com/TORATv9pgT — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 10, 2023

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي في قلقيلية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب الشأن والمواطنين.

وشهدت قلقيلية مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق المدينة، عقب قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، أصيب خلالها عدد من المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين