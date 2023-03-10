مولر: هذا هو الفرق بين مواجهة ميسي ورونالدو

أوضح الألماني توماس مولر، نجم نادي بايرن ميونخ، الفرق بين مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن الأمور تسير دائمًا بشكل جيد أمام الأرجنتيني مقارنة بمواجهاتهم السابقة ضد البرتغالي.

وتمكن النادي البافاري من إقصاء باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في مباراة الإياب على ملعب إليانز أرينا، وقبلها بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب بالعاصمة الفرنسية.

واستهل النجم الألماني تصريحاته، قائلًا: "عادة تسير الأمور بشكل جيد أمام ميسي على مستوى النتائج، على مستوى الأندية مشكلتنا كانت كريستيانو رونالدو عندما كان في ريال مدريد".

وتألق المهاجم البرتغالي أمام الفريق البافاري، إذ سجل تسعة أهداف وصنع هدفًا واحدًا في ثماني مباريات، وفاز في خمس منها وخسر في مواجهتين، وتعادل مرة واحدة.

ومع ذلك، أثنى اللاعب الألماني على أداء ميسي في كأس العالم قطر 2022 التي توجت بها الأرجنتين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ قال: "إن أداءه الفردي، المدعوم بالتأكيد من زملائه، كان مذهلًا. لقد قاد الفريق بأكمله".

وأشار إلى أن كثرة النجوم تجعل من الصعب تحقيق التوزان في الفريق: "أعتقد أنه ليس من السهل اللعب لصالح فريق مثل بي إس جي. من الصعب تحقيق التوازن كفريق، وجود قدرات فردية يساعدك على ضمان الفوز في مباريات بعينها لكنه قد يخلق أيضًا تعارض".

المصدر / وكالات