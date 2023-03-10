صراع بين برشلونة وريال مدريد على كانسيلو

أكدت تقارير صحفية إسبانية وجود اهتمام من إدارتي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين للظفر بخدمات البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يسعى لاستغلال الموقف الدقيق الذي يعيشه كانسيلو في التوقيت الحالي؛ إذ رفض بايرن ميونخ تحويل الإعارة إلى شراء نهائي، ما سيجعل اللاعب يعود إلى مانشستر سيتي في الصيف.

وفي الوقت نفسه فإن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لا يرغب في إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق مرة أخرى، ولن يمانع في إعارته مجددًا وهو ما يمنح برشلونة فرصة للحصول على خدمات اللاعب لأنه يحتاجه لتدعيم مركز الظهير الأيمن لديه، لا سيما أن البلوغرانا يدرك أن وكيله خورخي مينديز يتمتع بعلاقات طيبة مع خوان لابورتا رئيس النادي.

وفي المقابل فإن ريال مدريد هو الآخر يدرس التعاقد مع كانسيلو في الصيف المقبل بسبب قدرة ظهير السيتي على اللعب في الجهتين اليمنى واليسرى، في ظل معاناة ريال مدريد على الجهتين مع تذبذب أداء داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز في الجهة اليمنى، وعجز فيرلاند ميندي عن تقديم الإضافة الهجومية في الجهة اليسرى.

ويجيد كانسيلو اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر وهي ميزة يسعى كل من برشلونة وريال مدريد لاستغلالها من خلال التعاقد معه، لا سيما بعد الخلافات التي حدثت بين اللاعب ومدربه في السيتي غوارديولا.

المصدر / وكالات