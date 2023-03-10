عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان ورافضة لجرائم الاحتلال ومستوطنيه ونصرة للأسرى.

ففي نابلس، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وانطلقت مسيرة رافضة للاستيطان وإقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح، أطلق خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من المواطن.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 12 مواطنا خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية قريوت جنوب نابلس، واستهدف خلالها جنود الاحتلال منازل المواطنين بالقنابل الغازية.

ويشهد نبع قريوت في الآونة الأخيرة اقتحامات مكثفة من المستوطنين خلال الأشهر الماضية، حيث حطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق المدينة، بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وانطلاق المسيرة التي توجهت لمدخل القرية المغلق.



وأصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الاسبوعية.

وفي رام الله، أحرق شبان غرفاً عسكرية تابعة لقوات الاحتلال على المدخل الشرقي لقرية المغير شرق رام الله.

كما انطلقت مسيرة شعبية رافضة للاستيطان في قرية اللبن الغربي شمال غرب مدينة رام الله.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بالقرب من كازية تل الربيع بالقرب من تقوع شرق بيت لحم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل الصوتية بكثافة.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

واعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعوهم من التنزه في أراضيهم في منطقة "اغزيوة"، القريبة من مستوطنة "ماعون".

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة الاعتصام في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وحاصرتها واعتدت على المصلين المتواجدين في المكان.

ويؤدي عشرات المواطنين والمتضامنين صلاة الجمعة دعما للأهالي المهددة منازلهم بالهدم في حي البستان ووادي قدوم.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين