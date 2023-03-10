حماس تنعى الشهيد عبد الكريم الشيخ وتؤكد عزم شعبنا على مواصلة المقاومة

زفّت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا)، من قرية سنيريا، الذي ارتقى صباح اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي قرب بؤرة "مزرعة دوروت" بين مدينتيْ سلفيت وقلقيلية.

وقالت الحركة في بيان نعي اليوم الجمعة: "نعزي ذوي الشهيد ومحبيه، ونؤكد أن شعبنا عازم على مواصلة المقاومة وتصعيدها في كل أنحاء أرضنا المحتلة، والحفاظ على وصية الشهداء".

وأكدت الحركة أن المقاومة التي أوجعت المحتل في "تل أبيب" أمس لن تترك شعبنا لقمة سائغة للمحتل بل ستكون درعه الواقي وسيفه البتار حتى التحرير والعودة المظفرة قريبًا إن شاء الله.

المصدر / فلسطين أون لاين