فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المصري: ثورة الضفة المسلحة لن تعود للوراء والمقاومة تحدد قواعد الاشتباك

إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

70 ألف مصلٍّ أدّوا الجمعة في المسجد الأقصى

"مغامرات في تل موريا".. رحلة خيالية

على وقع مجزرة جنين 2.. لماذا يغيب الموقف العربي؟

حمادة: عملية "تل أبيب" تأكيد على نهج المقاومة لردع جرائم الاحتلال

"ريا موسى" تدمج الفن والعمارة في لوحات فسيفسائية

10 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

المقاومة في الضفة.. ظاهرة متصاعدة تؤرق الاحتلال وتُهدد أمنه

شهداء "جبع".. بدمائهم خطّوا رسالة حبٍّ وانتماءٍ لفلسطين

حماس تنعى الشهيد عبد الكريم الشيخ وتؤكد عزم شعبنا على مواصلة المقاومة

10 مارس 2023 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
...

زفّت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا)، من قرية سنيريا، الذي ارتقى صباح اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي قرب بؤرة "مزرعة دوروت" بين مدينتيْ سلفيت وقلقيلية.

وقالت الحركة في بيان نعي اليوم الجمعة: "نعزي ذوي الشهيد ومحبيه، ونؤكد أن شعبنا عازم على مواصلة المقاومة وتصعيدها في كل أنحاء أرضنا المحتلة، والحفاظ على وصية الشهداء".

وأكدت الحركة أن المقاومة التي أوجعت المحتل في "تل أبيب" أمس لن تترك شعبنا لقمة سائغة للمحتل بل ستكون درعه الواقي وسيفه البتار حتى التحرير والعودة المظفرة قريبًا إن شاء الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #نعي الشهيد

متعلقات

الأكثر قراءة