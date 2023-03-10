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آلاف المصلين أدوا "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك

10 مارس 2023 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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لبّى آلاف المصلين اليوم الجمعة، نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وأدوا صلاة الفجر للتأكيد على إسلامية المسجدين ورفضا لمخططات الاحتلال الرامية لتهويدهما.
 
 ففي القدس المحتلة، أمّت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في الأقصى، في وقت شددت فيه قوات الاحتلال  من إجراءاتها على أبواب المسجد وعرقلت دخولهم لأداء صلاة فجر اليوم الجمعة.

 وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر تواجداً حاشداً لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية.

 وفي الخليل، احتشد مئات المواطنين داخل المسجد الإبراهيمي وفي الشوارع المؤدية إليه وأحيوا صلاة الفجر العظيم.
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #الفجر العظيم

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