الاحتلال يقتحم نعلين ويعتقل والد وشقيق منفذ عملية "ديزنغوف"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، القيادي في حركة حماس، صلاح الخواجا، والد منفذ عملية تل أبيب، مساء أمس الخميس، معتز الخواجا، كما اعتقلت أحد أشقائه.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت منزل الخواجا، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن صلاح محمد الخواجا، والد منفذ عملية ديزنغوف، معتز الخواجا، وعاثت فيه خرابا.

وأضافت المصادر أن مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين ومنازلهم، وأصيب شابان بجروح متفاوتة.

واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية ومنعتهم من تغطية الاقتحام.

ونفذ الشهيد الخواجا عملية إطلاق نار مساء الخميس في شارع دينغوف وسط تل أبيب، أسفرت عن إصابة 5 إسرائيليين، اثنين منهم في حالة الخطر.

المصدر / فلسطين أون لاين