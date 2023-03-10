فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لا سيولة كافية في مصارف لبنان

خدمات البريج يحسم ديربي المخيم لصالحه

غياب 5 لاعبين عن مباراة الصداقة والشجاعية

قرعة بطولة كأس غزة

"حماس" تنعى الشهيد "الخواجا" وتتوعد الاحتلال بالمزيد

السيسي وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وأزمة الغذاء

وقفة إسناد لأمهات وزوجات الأسرى والشهداء بسلفيت

الفصائل تدعو للمشاركة في "جمعة" الغضب نصرة للأسرى

بعد عملية (تل أبيب).. رسالة بالدم من "عرين الأسود" للاحتلال

استنفار للشرطة وخطة أمنية لتأمين المباراة الحاسمة بدوري غزة

تعرف على الكلمة التي تطلب "ميتا" المشورة بشأنها

10 مارس 2023 . الساعة 01:52 بتوقيت القدس
...

قال مجلس الإشراف في "ميتا بلاتفورمز"، الخميس، إنه سيعيد النظر في نهج التعامل مع كلمة "شهيد" باللغة العربية إذ أنها مسؤولة عن عمليات إزالة للمحتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة منفردة أخرى.

وقال المجلس إن ميتا طلبت مشورته بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في إزالة المنشورات التي تستخدم كلمة "شهيد" للإشارة إلى أفراد مصنفين على أنهم خطرين أو استخدام نهج مختلف.

تأسس مجلس الرقابة في أواخر 2020 لمراجعة قرارات فيسبوك وإنستغرام بشأن إزالة محتوى معين أو الإبقاء عليه واتخاذ قرارات بشأن تأييد أو إلغاء إجراءات شركة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدير المجلس توماس هيوز "هذه مسألة معقدة تؤثر على كيفية تعبير ملايين الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت، وما إذا كانت المجتمعات المسلمة والمتحدثة بالعربية تخضع لتحكم مفرط في محتواها بسبب ممارسات ميتا الإشرافية".

ونوه المجلس إلى أن نهج التعامل مع الكلمة قد يؤدي إلى الإفراط في التحكم، لاسيما في البلدان الناطقة بالعربية، ويمكن أن يكون له تأثير على التغطية الإخبارية في تلك المناطق، ودعا إلى المساعدة في مداولاته من خلال التعليقات العامة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#شهيد #فيسبوك #اللغة العربية #منشورات #محتوى #ميتا

متعلقات

الأكثر قراءة