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خدمات البريج يحسم ديربي المخيم لصالحه

10 مارس 2023 . الساعة 01:23 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

حسم فريق خدمات البريج مباراة الديربي مع جاره الشباب بالفوز عليه، بنتيجة (88 _ 72) في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة خلف العجلة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري جوال لكرة السلة.

وواصل الخدمات تصدره للبطولة برصيد 12 نقطة دون خسارة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 7 نقاط في المركز الثالث، علما أنه يشارك في البطولة 5 أندية فقط بعد انسحاب خدمات المغازي.

وجاءت نتائج الأرباع على النحو التالي:

الربع الأول (28_16) للخدمات
الربع الثاني (18_18) تعادل
الربع الثالث (18_17) للخدمات
الربع الرابع (24_21) للخدمات

قاد اللقاء طاقم حكام مكون من: الدولي سعيد ضيا زاده، ومؤمن الجربة، وأحمد شحادة "للساحة"، محمد سكيك "مسجل"، مروان حمد "ميقاتي" ، والدولي باسل كرون "ميقاتي 24 ثانية".

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#خدمات البريج #دوري جوال لكرة السلة

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