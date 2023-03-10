غياب 5 لاعبين عن مباراة الصداقة والشجاعية

غزة / مؤمن الكحلوت:

تشهد مباراة الصداقة واتحاد الشجاعية، التي ستقام اليوم على ملعب فلسطين بمدينة غزة، في الجولة 22 والأخيرة من دوري الدرجة الممتازة، غياب 5 لاعبين بسبب عقوبة الإيقاف.

ويغيب عن الشجاعية لاعبيه (وسيم فرج، وثائر أبو عبيدة، وأحمد حرارة)، بينما لن يلعب مع الصداقة لاعبيه (خليل مطر ويوسف سالم) وجميعهم لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة، باستثناء سالم الذي حصل على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه السابقة أمام شباب جباليا.

ويتطلع الصداقة لتحقيق الفوز للدخول في المربع الذهبي، والحصول على المركز الرابع وسينتظر نتيجة اتحاد خانيونس مع خدمات رفح، بينما لن تكون نتيجة المباراة مؤثرة على اتحاد الشجاعية الذي يتواجد في المركز الثالث ولن يغادره.

ومن المتوقع أن يشرك كلا المدربين عددا من اللاعبين الشباب، للوقوف على مستوياتهم قبل تقديم تقرير مفصل عن الموسم لمجلسي الإدارة.