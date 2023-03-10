قرعة بطولة كأس غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

سحب اتحاد كرة الطائرة أمس قرعة بطولة الكأس، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بمقر نادي الصداقة غرب مدينة غزة، وبحضور عضو اتحاد كرة الطائرة إيهاب كحيل، والأمين العام المساعد سعدالله أبو عيطة، ومندوبي الأندية ال12 المشاركة في البطولة.

ونصت اللائحة على خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تم وضع بطل البطولة السابقة الصداقة على رأس المجموعة الأولى، ووصيفه خدمات جباليا على رأس المجموعة الثانية.

وأوقعت القرعة الصداقة في مواجهة فريق الوحدة، على أن يواجه الفائز منهما فريق غزة الرياضي في الدور الثاني، بينما سيقابل نماء فريق اتحاد الشرطة، والفائز منهما سيواجه فريق الهلال في دور الثمانية من البطولة.

وسيفتتح خدمات جباليا مباراياته بمواجهة الكرامة، وسيقابل الفائز منهما فريق خدمات رفح في الدور الثاني، وسيلعب شباب جباليا مع خدمات النصيرات، على أن يواجه الفائز منهما فريق الوفاق في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتنطلق البطولة يوم الثلاثاء القادم على صالة سعد صايل غرب مدينة غزة، حيث سيتم الإعلان عن جدول البطولة في وقت لاحق.