وقفة إسناد لأمهات وزوجات الأسرى والشهداء بسلفيت

نظمت محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية الخميس، وقفة تضامنية دعماً وإسناداً لأمهات الأسرى والشهداء، في ساحة مبنى المحافظة.

وأكد محافظ سلفيت عبد الله كميل خلال كلمة له، على أهمية دور المرأة الفلسطينية، خاصةً أمهات وزوجات الشهداء والأسرى والجرحى، وتفوقها في الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعملية كافة.

من جانبه، شدد مدير أوقاف سلفيت عمر سلامة، على ضرورة صون حقوق المرأة واحترامها وتقديرها على الصعد كافة.

ورصدت المؤسسات الحقوقية، اعتقال الاحتلال لـ 193 سيدة فلسطينية منذ العام المنصرم 2022، ومع بداية العام الجاري 2023.

ومنذ عام 2015 سُجلت نحو 1300 حالة اعتقال للنساء والفتيات. بينما وُثّق اعتقال 17 امرأة فلسطينيّة منذ العام 1967.

المصدر / وكالات