"حماس" تنعى الشهيد "الخواجا" وتتوعد الاحتلال بالمزيد

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد القسامي المعتز بالله صلاح الخواجا (23عامًا)، منفذ عملية إطلاق النار في "شارع ديزنغوف" بمدينة (تل أبيب) المحتلة، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت أن الشهيد الخواجا هو أسير محرر من بلدة نعلين غرب رام الله، مشيرة أن عمليته جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته.

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وقالت: "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد البطل ومحبيه، ونبارك عمليته البطولية، لنؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جريمة الاغتيال صباح اليوم في بلدة جبع، ومجزرة جنين الثلاثاء، وجرائم الاحتلال اليومية التي تصاعدت بحقّ أهلنا ومدننا ومقدساتنا بتحريض فجّ من حكومة الاحتلال الفاشية".

وحذرت حركة حماس، الاحتلال من التمادي في جرائمه وعدوانه وإيغاله في دماء أبناء شعبنا وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وشددت في بيانها "نتوعد الاحتلال بالمزيد من الضربات الموجعة في كل أنحاء أرضنا المحتلة طالما استمر عدوانه وتصاعدت جرائمه، فشعبنا متأهبٌ للدفاع عن نفسه والانتقام لدماء شهدائه، مهما غلت التضحيات".

المصدر / فلسطين أون لاين