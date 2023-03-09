حماس: عملية "تل أبيب" رد مبدئي على جرائم الاحتلال

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، إنّ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف وسط "تل أبيب"، "رد مبدئي على جرائم الاحتلال الصهيوني وآخرها اغتيال 3 شباب في جبع قضاء جنين" .

وأكد القانوع في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، تعقيبًا على عملية إطلاق النار وسط تل أبيب، أنّ الشباب الثائر وأبطال المقاومة في الضفة الغربية سيواصلون ضرباتهم النوعية وعملياتهم البطولية لمواجهة حكومة قطعان المستوطنين

وشدد على أنّ الرد على جرائم الاحتلال وإرهابه سيظل مشرعًا ومتاحًا حتى وقف الاحتلال عند حده وكنسه عن أرضنا.

اقرأ أيضًا: بالفيديو والصور إصابة خمسة مستوطنين في عملية إطلاق نار وسط تل أبيب



المصدر / فلسطين أون لاين