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رئيس كيان الاحتلال يطالب نتنياهو بإلغاء خطة "التعديلات القضائية"

09 مارس 2023 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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طالب رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، حكومة بنيامين نتنياهو بإلغاء خطة "التعديلات القضائية".

جاء ذلك في كلمة لهرتسوغ نقلتها وسائل الإعلام العبرية، تزامنًا مع اتساع رقعة المظاهرات المنددة بالخطة.

وقال هرتسوغ: "نتجه إلى نقطة اللاعودة وينبغي التخلي عن التعديلات القضائية".

وأضاف: "هذه لحظة حاسمة، إما أن نتوقف عما يحدث أو ننزل إلى الهاوية، لا تدمروا بلادكم".

وتابع قوله: "لم يعد بإمكاني رؤية شعبي يتمزق أمام عيني، ما يحدث هنا كارثة. أنا مستعد لدفع أيّ ثمن لإيجاد حل".

وأكد أنّ "تشريعات التعديلات القضائية تُقوّض الديمقراطية، ويجب التخلي عنها بسرعة".

ومنذ قرابة شهرين، يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة في كيان الاحتلال إنّ خطة الإصلاح القضائي تُمثّل "بداية النهاية للديمقراطية" المزعومة، فيما يُردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

المصدر / الأناضول
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#نتنياهو #حكومة المستوطنين #مظاهرات المعارضة

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