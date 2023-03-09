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بالفيديو والصور إصابة خمسة مستوطنين في عملية إطلاق نار وسط تل أبيب

09 مارس 2023 . الساعة 21:12 بتوقيت القدس
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أصيب خمسة مستوطنين على الأقل، في عملية إطلاق نار فدائية وقعت في شارع "ديزنغوف" وسط مدينة "تل أبيب" مساء اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حالة أحد المصابين "حرجة"، في حين أصيب الآخرون بجراح متوسطة.

ونشرت وسائل الإعلام صور لمنفذ العملية وهو يطلق الرصاص الحي من مسدس على المستوطنين.

وأشار الإعلام العبري، إلى إصابة منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال، لافتة إلى مطاردة شاب آخر على صلة بالعملية.

يذكر أن العملية الفدائية جاءت بعد ساعات من اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع جنوبي جنين فجر اليوم.

يتبع

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تل أبيب #عملية فدائية

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