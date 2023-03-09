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بلدية الخليل تحذر من ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على أهالي المدينة

09 مارس 2023 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
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اعتداءات وحشية للمستوطنين على أهالي الخليل بحماية قوات الاحتلال (صورة أرشيفية)

أكدت بلدية الخليل أن اعتداءات المستوطنين على المواطنين في البلدة القديمة، شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا، خاصة شارع الشهداء وتل الرميدة ومحيط المسجد الإبراهيمي، والمناطق المغلقة المحاطة بالبؤر الاستيطانية في قلب الخليل.

واستنكرت البلدية، في بيان لها، اليوم الخميس، ممارسات الاحتلال والمستوطنين، في ظل دعم حكومة المستوطنين الفاشية، محذرة من استمرار وتعاظم الانتهاكات والاعتداءات اليومية على أهالي البلدة القديمة الرامية لتهجير سكانها وإفراغها من أهلها، من خلال التشديد الأمني والحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية واعتداءات المستوطنين اليومية.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل والسريع لعدم تكرار ما جرى مع عائلة البايض في شارع الشهداء. وقد قام جنود الاحتلال بإغلاق بوابة منزلها وبداخله طفلان من العائلة بـ"لحام الأوكسجين"، ما تسبب لهما بأزمة نفسية.

وحذرت البلدية من انفجار الوضع في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، بما فيها المسيرات الاستفزازية التي عادةً ما يتخللها الاعتداء الجسدي واللفظي على المواطنين والأطفال في المناطق المحاذية للبؤر الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #المسجد الإبراهيمي

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