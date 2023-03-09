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قرعاوي يدعو للتوحد خلف برنامج وطني مقاوم يحمي شعبنا

09 مارس 2023 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
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دعا النائب فتحي قرعاوي أبناء شعبنا إلى التوحد خلف برنامج وطني مقاوم يحمي الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد قرعاوي في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن قيام قوات الاحتلال بجريمة اغتيال هذا العدد من المقاومين إشارة واضحة إلى أن شعبنا بحاجة شديدة للحماية.

وأضاف: "على المجتمع الدولي ومعه كل الأطراف المعنية التدخل لوقف هذا العدوان السافر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته"، داعيا لتحرك دبلوماسي وإعلامي لفضح جرائم الاحتلال دوليا.

واغتالت قوات الاحتلال، صباح اليوم، ثلاثة مقاومين في بلدة جبع جنوبي جنين، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد فشافشة (22 عاماً).

اقرأ أيضا: الاحتلال يغتال 3 مقاومين في بلدة جبع قضاء جنين

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الضفة #جنين #الشعب الفلسطيني #برنامج المقاومة #النائب فتحي قرعاوي

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