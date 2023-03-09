المكبر يتفوق على كل من سبقوه في التتويج بلقب دوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

تفوق جبل المكبر على كافة الفرق التي توجت بلقب دوري المحترفين، بعدما توج النسور بلقبهم الأول محققين العديد من الأرقام القياسية التي لم يسبق لأي فرق أن حققها.

المكبر أصبح أول فريق يتوج بلقب دوري المحترفين محققا الفوز في 17 مباراة، حيث كان الرقم السابق من نصيب الظاهرية موسم 2013/2012 وشباب الخليل في موسمي 2020/2021 و 2021/2022 بتحقيقهم للفوز في 16 مباراة.

نسور الجبل لم يكتفوا بحصد أول لقب في تاريخهم بل تمكنوا من الوصول لأعلى رصيد من النقاط يحصده بطلا لدوري المحترفين منذ انطلاقته في موسم 2010/2011، حيث تمكن المكبر من كسر رقم شباب الخليل السابق الذي توج باللقب بعدما حصد 54 نقطة في الموسم الماضي، ليجتازه المكبر بعدما وصل إلى 55 نقطة فوزه الأخير على الأمعري.

المكبر استمر في تحقيق الأرقام القياسية بعدما تساوى مع بلاطة المتوج باللقب موسم 2019/2020، حيث يعتبران البطلان الوحيدان لدوري المحترفين اللذان يتمكنان من تسجيل 50 هدفا في موسم واحد، فيما يبقى بلاطة صاحب الرقم القياسي في الأهداف المسجلة بموسم واحد حيث تمكن من تسجيل 57 هدف في موسم 2014/2015 والذي حل فيه الجدعان بالمركز الثاني خلف الظاهرية، فيما سجل المكبر في الموسم الماضي والذي حل فيه وصيفا لشباب الخليل 53 هدف ليكون ثاني أكثر الفرق تسجيلا في موسم واحد.

وشهد الموسم أسوء رقم قياسي لفريق هابط من دوري المحترفين للدرجة الأولى، حيث يعد إسلامي قلقيلية الفريق الوحيد الذي يحصد نقطة واحدة فقط خلال 22 مباراة، وهي المرة الأولى التي تحدث منذ انطلاقة البطولة، ليجتاز بهذا الرقم السلبي فريق القوات الفلسطينية الذي هبط للدرجة الأولى ولم يحصل سوى على 4 نقاط في موسم 2019/2020.