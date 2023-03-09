تدهور الحالة الصحية للأسير خضر عدنان

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 33 يومًا إلى ما يسمى "عيادة سجن الرملة"، بعد تدهور وضعه الصحي.

وذكرت "مهجة القدس" ونادي الأسير، في بيانين منفصلين مساء اليوم، أنَّ تدهورًا طرأ على صحة عدنان، نقلته على إثره إدارة السجون إلى "عيادة سجن الرملة".

واعتقل عدنان في الخامس من شباط/ فبراير المنصرم، وأعلن عن إضرابه منذ لحظة اعتقاله، وطوال هذه المدة احتُجز في زنازين سجن (الجلمة)، وتعرَّض لعمليات تنكيل ممنهجة، وظروف اعتقال قاسية، كما واجه ضغوطًا كبيرة من قِبل أجهزة الاحتلال.

وتعرَّض عدنان للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه ثماني سنوات في سجون الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداري، وخاض خلالها خمس إضراباتٍ عن الطعام، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين