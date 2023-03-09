الغائبون عن قمة خدمات رفح واتحاد خانيونس

غزة/ وائل الحلبي:

تشهد مباراة خدمات رفح وضيفه اتحاد خانيونس غياب ثلاثة من أهم لاعبي الفريقين، والتي من المقرر أن تجمعهما في افتتاح الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

ويفتقد اتحاد خانيونس لنجميه يوسف لولو وباسل أبو بطنين لحصول الأول على البطاقة الصفراء الثالثة أمام غزة الرياضي، وهي نفس المباراة التي شهدت حصول أبو بطنين على البطاقة الحمراء.

ومن المقرر ان يحل اتحاد خانيونس ضيفا على خدمات رفح في الجولة الختامية والتي تجمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب رفح، ويحتاج فيها الاخضر الرفحي للفوز لحسم اللقب دون النظر لنتيجة مباراة جاره شباب رفح والزوايدة.

ويفتقد خدمات رفح لنجمه أحمد اللولحي الذي تحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمام شباب رفح، وهذا ما يدفع إسلام أبو عريضة لاختيار البديل المناسب لتعويض غياب اللولحي.

ويملك خدمات رفح في رصيده 47 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن جاره الشباب، ويتواجد اتحاد خانيونس في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.