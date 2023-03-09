نصر الله: المقاومة تستطيع أن تمسح العصر الإسرائيلي

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الخميس، أنّ "المقاومة في كل لبنان انطلقت من موقع الأمل"، مشدداً على أنّها تستطيع أن تمسح العصر الإسرائيلي.

وقال نصر الله في كلمةٍ له، بذكرى تأسيس مؤسسة التربية والتعليم وولادة الإمام المهدي، إنّ "العدو حاول بعث روح اليأس في العام 1982 بعد اجتياحه لبنان".

وأضاف أنّ "المقاومة هي الأمل التي صنعت انتصارات سريعة ضد العدو الإسرائيلي"، موضحًا أنّ "المقاومة استمرت عام 2000 بهذا الأمل، وعام 2006 كذلك صمدت المقاومة بالأمل".

وأشار إلى أنّ "من أهم الوسائل فيما مضى أيضاً، وبهدف تعزيز روح اليأس لدينا، كانت القتل والمجازر والتهجير وهدم المنازل"، لافتًا أن "سنوات قليلة مضت وتبين سقوط مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع أميركا في العراق بفعل الأمل والمقاومة".

وتطرّق نصر الله إلى مجزرة بئر العبد التي حدثت في الثامن من آذار/مارس عام 1985، مبينًا أنّ "المستهدف في التفجير كان سماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله".

ولفت إلى أن "قرار تلك المجزرة كان أميركياً، وآخر إقليمي ولبناني، واستشهد ما يزيد على 75 شهيداً و270 جريحاً، فيما أكثرية الشهداء كانوا من النساء والأطفال، والمجزرة جاءت في اليوم العالمي للمرأة".

وأوضح الأمين العام لحزب الله، أنّ "هدف مجزرة بئر العبد كان بث الرعب واليأس في قلوبنا، واغتيال السيد فضل الله، لو حدث، كان ضربةً قاسيةً لنا، لكن السيد فضل الله نجا"، مشيرًا إلى أن "بعض الذين يدّعون السيادة في لبنان، أيديهم متورطة بالدم في تفجير مجزرة بئر العبد".

وتوجّه إلى كل من يهدد الشعب اللبناني بالقتل والحصار قائلاً: "إننا لا نستسلم بالقتل ولا يمكن أن تهتز إرادتنا على الإطلاق، ولن نشعر بالضعف أو الوهن لأننا نثق بالله وبشعبنا وأجيالنا وشبابنا".

وأكّد أنّ "الولايات المتحدة شريكة الفساد في لبنان"، لافتًا إلى أنّها "تمنع وضع الودائع في لبنان، كما تمنع الاستثمار والمساعدات".

المصدر / فلسطين أون لاين