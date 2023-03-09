خريشة: الضفة تشهد التفافًا جماهيريًّا حول خيار المقاومة

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، على وجود التفاف شعبي وجماهيري حول خيار المقاومة في الضفة الغربية.

وشدد خريشة في تصريح صحفي اليوم الخميس على ضرورة أن يبذل الجميع الجهد الكافي لإعطاء غطاءٍ سياسيٍّ للمقاومة في الضفة الغربية.

وأضاف: "ما جرى أمس من الاعتداء على المشاركين في جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة انحطاط أخلاقي ووطني".

وبيّن أنّ السلطة ترهن نفسها للإدارة الأمريكية وبعيدة عن خيارات شعبنا الفلسطيني.

وارتقى ثلاثة مقاومين، صباح اليوم، وهم الشهداء: سفيان عدنان الفاخوري (26 عامًا)، وأحمد محمد فشافشة (22 عامًا)، ونايف أحمد ملايشة (25 عامًا)، في عملية اغتيال برصاص الاحتلال.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 78 شهيدًا، بينهم 14 طفلًا وسيدة.

وتصدّرت محافظة جنين عدد الشهداء بارتقاء 31 شهيدًا من أبنائها، تليها محافظة نابلس التي قدمت 18 شهيدًا.

كما استُشهد 7 مواطنين من محافظة الخليل، و6 من القدس، و5 من أريحا والأغوار، و3 من محافظة قلقيلية، وشهيدان من محافظة رام الله والبيرة، وشهيدان من بيت لحم، وشهيد من سلفيت وآخر من طوباس.

المصدر / فلسطين أون لاين