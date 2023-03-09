نابلس: اعتصام للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

طالب عدد من أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لاسترداد جثامين أبنائهم، لدفنها وفق الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته عائلة الشهيد كرم سلمان، المحتجز جثمانه لدى الاحتلال، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نابلس، حمل خلاله المشاركون صور الشهداء المحتجزة جثامينهم، وعددا من اللافتات المناهضة للاحتلال وممارساته بحق أبناء شعبنا.

ودعا المشاركون في الاعتصام "الصليب الأحمر"، إلى التحرك لتسليم الشهداء المحتجزة جثامينهم، مؤكدين استمرار الفعاليات حتى يتم الضغط على الاحتلال لوقف سياسات العقاب التعسفي بحق الأسرى أيضا.

وكان سلمان (18 عاما) من بلدة قوصين غرب نابلس استشهد برصاص مستوطن، شرق قلقيلية، في 29 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال أحد أقارب سلمان بأن لا يوجد أي دين يقبل احتجاز الجثامين بهذه الطريقة، فجميع الأديان حثت على دفن الموتى بالطريقة التي تليق بكل ديانة.

من جانبها، قالت مها رواجبة شقيقة الشهيد بلال رواجبة، بأن جثمانه محتجز منذ أكثر من عامين، ولا تملك العائلة أي وثيقة بشهادة وفاة.

وأشارت أن أعداد الجثامين المحتجزة بازدياد، وكل شهيد له قصته، ومعاناة لأهله، وذويه، وهذه جريمة كبيرة، ومن حقنا دفن أبنائنا، وجميع الأهالي يعيشون على أمل وانتظار كل ساعة لوصول أي معلومة لتسليم جثمان أحد أبنائنا.

المصدر / فلسطين أون لاين