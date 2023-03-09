لجنة في الكنيست تصادق على إلغاء قانون الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة لبرلمان الاحتلال (الكنيست) اليوم الخميس، على مشروع قانون إلغاء الانسحاب من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت "القناة السابعة" العبرية أن اللجنة صادقت على إلغاء "قانون الانفصال" والذي أُقر في العام 2005 قبيل اندحار الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة ومن أربع مستوطنات شمال الضفة، وهي "غانيم ، كاديم ، حوميش، وصانور".

ويلغي التشريع الجديد شرعية الانسحاب من المستوطنات الأربع، ما يعني فتح الباب أمام إقامتها من جديد وخاصة مستوطنة "خوميش" شمالي غرب نابلس، والتي تتواجد فيها بؤرة استيطانية.

كما يلغي القرار العسكري باعتبار مناطق المستوطنات مناطق عسكرية مغلقة، يحظر دخول المستوطنين إليها.

ومن المقرر عرض مشروع القانون على برلمان الاحتلال، للتصويت عليه بالقراءات الثلاث، حيث يتوفر أغلبية برلمانية للمصادقة عليه.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الأسبق آرئيل شارون، قد سن قانوناً سنة 2005، يقضي بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة ومن شمالي الضفة الغربية، وإزالة 25 مستوطنة في المنطقتين. وقد أزيلت فعلاً 21 مستوطنة في غزة، وتم إخلاؤها من المستوطنين (8 آلاف مستوطن)، فيما تم إخلاء المستوطنات الأربع في الضفة الغربية، مع الإبقاء على المباني واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة.

المصدر / وكالات