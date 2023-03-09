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مظاهرة حاشدة ضد هدم المنازل في النقب المحتل

09 مارس 2023 . الساعة 14:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شارك عدد من الأهالي والقيادات والناشطين السياسيين، اليوم الخميس، في مظاهرة ضد هدم المنازل في النقب المحتل.

ووقف المحتجون، أمام مجمع المحاكم في مدينة بئر السبع المحتلة، احتجاجًا على هدم البيوت الفلسطينية في النقب، إضافة إلى محاولات اقتلاع وتهجير الفلسطينيين من النقب، من خلال تجريف الأراضي وهدم مساكنهم.

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وجاءت المظاهرة بمبادرة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48، إضافة إلى رؤساء السلطات المحلية في منطقة النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

ورفع المتظاهرون العديد من الأعلام واللافتات ورددوا هتافات تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف جرائم هدم المنازل في النقب، وإلغاء أوامر الهدم التي تصل إلى المئات منذ مطلع العام الجاري.

‏وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المنازل، في الأعوام الأخيرة، وعشرات المنازل في منطقة النقب، منذ مطلع العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مظاهرة #النقب المحتل #تهجير النقب #هدم النقب

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