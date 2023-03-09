وظائف شاغرة في شركة انترفارم للأدوية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة انترفارم للأدوية بقطاع غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالشركة وذلك على النحو التالي:
أولاً: وظيفة مندوب مبيعات
تعلن شركة انترفارم للأدوية عن توافر فرصة عمل (مندوب مبيعات) وفقاً للشروط والمؤهلات التالية:
- أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس أو شهادة دبلوم ذات صلة من جامعة معترف بها.
- يفضل أن يكون له خبرة في مجال التسويق والمبيعات للصيدليات.
- أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول.
- القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.
- يفضل وجود سيارة.
- اجادة استخدام برامج الحاسوب واعداد التقارير وخاصة برامج Microsoft Office.
ثانياً: وظيفة مروج /ة مبيعات
تعلن شركة انترفارم للأدوية عن توافر فرصة عمل (مروج / مروجة مبيعات - Sales Promoter) وفقاً للشروط والمؤهلات التالية :
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال الترويج الميداني.
- القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.
- أن تكون لديها مهارات جيدة في الاتصال والتواصل.
- لديها القدرة على العمل الدؤوب ضمن فريق لفترات طويلة.
- يفضل وجود سيارة.
- اجادة استخدام برامج الحاسوب واعداد التقارير وخاصة برامج Microsoft Office.
ثالثاً: وظيفة مندوب /ة دعاية طبية
تعلن شركة انترفارم للأدوية عن توافر فرصة عمل (مندوب / مندوبة دعاية طبية) وفقاً للشروط والمؤهلات التالية :
- أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس ذات صلة من جامعة معترف بها.
- يفضل أن يكون له خبرة في مجال الدعاية الطبية والتسويق.
- القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.
- يفضل وجود سيارة.
- اجادة استخدام برامج الحاسوب واعداد التقارير وخاصة برامج Microsoft Office.
طريقة التسجيل
- فعلى من تتوافر فيه هذه الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية (Cover Letter) على الإيميل التالي:
- يشترط كتابة اسم الوظيفة المتقدم لها في رسالة التغطية (Cover Letter).
- آخر موعد لاستلام السيرة الذاتية: 30/03/2023، والأولوية لمن يتقدم أولاً.