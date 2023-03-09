القدس المحتلة.. معلمو مدرسة "اليتيم العربي" يُعلنون الإضراب المفتوح

أعلن معلمو مدرسة اليتيم العربي الصناعية في القدس المحتلة، اليوم الخميس، الإضراب المفتوح عن العمل ابتداءً من اليوم، رفضًا لمحاولات أسرلتها وإغلاقها، واحتجاجًا على سياسة إدارة المدرسة بحق المعلمين.

ونظم معلمو المدرسة صباحاً، وقفة احتجاجية أمام المدرسة، مؤكدين رفضهم القاطع لسياسات الإدارة بحقهم، ولمحاولات تسليمها لشركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

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ومدرسة اليتيم العربي الصناعية تتبع إدارتها لجمعية اليتيم العربي الأردنية، وافتتحها الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال عام 1965 في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، كمدرسة للتعليم الثانوي المهني والتقني.

المصدر / فلسطين أون لاين