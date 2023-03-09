فلكيًا.. الإعلان عن أول يوم من شهر رمضان 2023

نشرت مراكز فلك عربية، موعد أول يوم من شهر رمضان المبارك 2023.

وذكرت المراكز، اليوم الخميس، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الخميس الموافق 23 مارس/ آذار الجاري، سيكون أول أيام شهر رمضان الفضيل في العديد من دول العالم.

ونوهت إلى أن بعض الدول بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير/ شباط الماضي، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، في حين بدأت دول أخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلاديش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق 29 شعبان فيها.

وأضافت: أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان 30 يوماً، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها.

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وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكتين.

وأكدت أن من المتوقع بناءً على ما سبق، أن تعلن معظم الدول رؤية الهلال يومئذٍ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضاً.

ولا تستبعد المراكز أن تعلن كل من الهند وبنغلاديش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 مارس غرة شهر رمضان فيها.

المصدر / وكالات