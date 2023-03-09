غياب لاعب مؤثّر عن الشاطئ أمام نماء

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يفتقد فريق نادي خدمات الشاطئ لاعبه عبد الله أبو حسنين، في مباراة الفريق المهمة والحاسمة أمام نماء التي ستقام غدًا الجمعة على ملعب اليرموك، في افتتاح مباريات الجولة 22 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وسيغيب أبو حسنين عن اللقاء بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، في مباراة السابقة أمام الأقصى، حيث يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في خط الوسط.

من جهة أخرى، استعاد فريق البحرية اللاعب أحمد أبو حسنين، بعد غيابه لعدّة أسابيع بسبب الإصابة، حيث انتظم في تدريبات الفريق الأسبوع الحالي، لكنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

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وفي سياق منفصل، تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب المخضرم سعيد السباخي مع فريقه نماء منذ بداية اللقاء، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة، حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب الذي يعد أحد أهم وأبرز الركائز في صفوفه فريقه.

وتعتبر مباراة الفريقين الأهم في المسابقة الموسم الحالي، حيث سيتحدّد من خلالها المتأهل الثاني للدرجة الممتازة بجانب الأهلي، الذي صعد لدوري الأضواء الأسبوع الماضي.

ويكفي الشاطئ صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة، للتعادل فقط من أجل حسم البطاقة لصالحه، بينما يحتاج نماء صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة لتحقيق الفوز فقط، من أجل تحقيق حلم الصعود.