مركز الانسان يدين جرائم الاحتلال العنصرية في مخيم جنين

أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في مخيم جنين، والتي أدت إلى وقوع أكثر من "30" شهيد، منذ بداية العام الجاري، والتي كان أخرها اغتيال "3" مواطنين صباح اليوم الخميس، في بلدة جبع جنوبي مخيم جنين، عقب اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال والاعتداء على سيارة كان يستقلها 3 مواطنين، باغتتهم بإطلاق النار بشكل مباشر عليهم، الامر الذي رفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى ""78" شهيد من بينهم 14 طفل وسيدة.

وأوضح أن ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام الجاري، يظهر حقيقة الإرهاب المنظم الذي تمارسه ضد الفلسطينيين، ووحشيته العنصرية، والانتهاك المستمر لحقوقهم، وتستمر قوات الاحتلال في جرائمها في ظل الصمت الدولي الذي يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاعفت من جرائمها ضد الفلسطينيين بصورة غير مسبوقة، يُذكر أن العام 2023م الأكثر وحشية منذ عام 2005م.

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وأكد المركز أن عمليات الاعدام والقتل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، تُشكل خطر حقيقي على حياة الفلسطينيين، ويتطلب تدخل عاجل من المجتمع الدولي والجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها، خاصة في ظل التصريحات العنصرية من قيادة حكومة الاحتلال.

ويعتبر المركز أن هذه الجرائم والممارسات العنصرية تشكل جريمة إرهاب، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق روما وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك اللازم واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال، ووقف انتهاكاته وتجاوزاته المخالفة للقانون، والعمل من أجل توفير الحماية للفلسطينيين، ووقف هذه الاعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين