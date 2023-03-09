وظيفة منسق مشاريع في جمعية تنمية المرأة الريفية

إعلان توظيف صادر عن جمعية تنمية المرأة الريفية ‎ RWDS بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة منسق مشاريع Projects Coordinator وفقاً لما يلي:

المهام والمسؤوليات:

- متابعة أنشطة المشروع، بما في ذلك الجوانب الإدارية والمالية ، مع ضمان التخطيط الاستراتيجي والتنسيق المنتظم لأنشطة مشاريع RWDS.

- متابعة تنفيذ المشاريع اليومية والمتابعة الشاملة لنتائج المشاريع.

- الحفاظ على التواصل الفعال والمهني والمنتظم مع جميع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك موظفي المشروع والمستفيدين ، وضمان تمثيل RWDS تجاه الشركاء.

- ضمان الإعداد والتجميع في الوقت المناسب لخطط عمل المشاريع والسردية والمالية

- تحديث أدوات الرصد والتقييم ، بما في ذلك الجمع المنهجي للبيانات الكمية والنوعية من الميدان وتحليل محتواها ، وطرح نهج فعال للإدارة القائمة على النتائج.

-إعداد تقارير شهرية عن أنشطة المشاريع الرئيسية والقضايا ونقاط العمل المطلوبة ، جنبًا إلى جنب مع التقارير المرحلية التالية للجدول الزمني كما هو مخطط في الاتفاقية.

- تحديث حول المخاطر والقضايا بناءً على نتائج عمليات المراقبة والتقييم.

- إدارة نقل مخرجات المشروع ، عند الاقتضاء ، بما في ذلك المستندات والملفات والمعدات والمواد.

- التأكد من إنشاء وصيانة أنظمة حفظ الملفات الإلكترونية والورقية المناسبة.

المؤهلات المطلوبة:

- شهادة في التخصصات ذي الصلة .

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع / برامج متابعة ورصد في مجال حقوق المرأة أو التمكين الاقتصادي أو تنمية المجتمع أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة

- خبرة إدارية في مجال التنمية والتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات المجتمعية والجهات المانحة

- معرفة القضايا في السياق الفلسطيني

- مهارات الاتصال جيدة جدا باللغتين الإنجليزية والعربية ضرورية (كتابة وتحدثا).

- خبرة في استخدام حزم برامج Microsoft وخاصة Word و Excel.

- خبرة سنتين في إعداد خطة العمل.

طريقة التسجيل

- إذا كنت مهتمًا بالتقدم لهذه الوظيفة ، فيرجى إرسال سيرتك الذاتية ، إلى جانب 3 مراجع ، ورسالة تعريفية توضح بالتفصيل اهتماماتك ومؤهلاتك لهذه الوظيفة ، عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 16 مارس 2023.

- يرجى الإشارة إلى المسمى الوظيفي (Projects Coordinator) في سطر موضوع البريد الإلكتروني.

- سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة لإجراء مقابلة.

- يتم تشجيع النساء والشباب المؤهلين بشدة على التقديم.