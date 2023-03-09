وظيفة شاغرة في مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية

إعلان توظيف صادر عن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بقطاع غزة يعلن فيه عن حاجته لشغل وظيفة فني علاج النطق ومشاكل الكلام حسب المتطلبات التالية:

- إدارة عبء الحالات الفردية للمرضى بشكل فعال، والقيام بأساسيات العلاج للحلات المعقدة في مجال التخصص.

- تقييم وتحليل وتوليف بيانات التقييم المعقدة بشكل مستقل وتقديم التشخيص الطبي للمرضى لتحديد حاجتهم من التدخل المطلوب لعلاج النطق في مجال التخصص.

- صياغة خطة علاج بشكل مستقل بالتعاون مع المريض / الأسرة، وتقديم علاج النطق الفردي وفقًا للممارسة القائمة على الأدلة والإرشادات الطبية المعتمدة في القسم.

- إعادة تقييم النتائج الطبية، لتحديد فعالية العلاج، ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة، ومدى الحاجة إلى تعديل الأهداف والعلاج.

- ينفذ خطة شاملة لتخريج المريض بالتعاون مع فريق التأهيل في التخصصات المختلفة والأسرة بعد تحقيق الأهداف الموضوعة.

- توفير تثقيف المريض والأسرة في الوقت المناسب كجزء من عملية علاج النطق.

- العمل ضمن الفريق لضمان الاتصال الفعال وتقديم الرعاية بما في ذلك المشاركة في الجولات الطبية والعيادات والمؤتمرات.

- الاحتفاظ بوثائق المرضى وسجلاتهم ومعلومات إحصائية دقيقة لتعكس الرعاية المقدمة وتفي بالمعايير المهنية.

- التواصل وتقديم التوصيات لجميع التخصصات ذات الصلة من الموظفين لتحقيق أقصى قدر من رعاية المرضى وتعزيز فريق التأهيل متعدد التخصصات.

- المشاركة في تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية وإدارة السلامة ومكافحة العدوى وتحسين الجودة.

- أداء واجبات إضافية يتم تكليفه بها في مجال التخصص.

متطلبات الوظيفة

- درجة الدبلوم على الأقل من جامعة معترف بها في تخصص علاج النطق ومشاكل الكلام.

- الحصول على مزاولة مهنة من وزارة الصحة الفلسطينية.

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل في المستشفيات او المراكز الصحية او المجتمعية.

- مهارات الاتصال والتواصل الفعال.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

- القدرة على التواصل بشكل صحيح مع المرضى وأسرهم ومُقدمي الرعاية والطاقم الطبي.

- الاستعداد الكامل للتعلم والتطور مهنياً.

- مهتم بقضايا الإعاقة.

- الكفاءات المحددة / الفنية / الوظيفية: يظهر معرفة عملية قوية بما يلي:

- التفكير والتكيف والمرونة

- التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت

- العلم والتعلم المستمر

- تطبيق الحكم السليم وتقديم المشورة باتباع التسلسل الوظيفي والمهني والعلمي

طريقة التسجيل

- على الراغبين بتقديم الطلبات تعبئة النموذج وارسال السيرة الذاتية على عنوان الرابط التالي:

https://forms.gle/q6wHEVzruSS78mtG8

- نوع عقد العمل: عقد خاص

- العقد الخاص: أحد أنواع عقود التوظيف المعتمدة في المستشفى وهو عقد تشغيل مؤقت محدود المدة لا تتجاوز مدته عام.

- ينتهى التسجيل بتاريخ 15/3/2023