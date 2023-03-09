الكشف عن الترتيبات الخاصة بمباراة الشاطئ ونماء

غزة/ وائل الحلبي:

وضعت الشرطة بالاتفاق مع اتحاد كرة القدم جميع الترتيبات الخاصة بمباراة خدمات الشاطئ ونماء المقرّر إقامتها غدًا الجمعة على ملعب اليرموك في افتتاح الجولة 22 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وشهدت الأيام الماضية العديد من اللقاءات التي جرت برعاية عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي جمعت إدارة الناديَيْن والجهات الأمنية المختصة من أجل ترتيب كل الأمور المتعلقة بالمباراة من أجل الخروج بها بأفضل صورة.

وتم الاتفاق على تأمين المباراة في ظل الحضور الجماهيري الذي من المتوقع أن يتواجد في المباراة، حيث سيتم تخصيص البوابة الغربية لملعب اليرموك لدخول جماهير خدمات الشاطئ التي ستتواجد على المدرجات الغربية كاملة، فيما ستتواجد جماهير نادي نماء على المدرج الشرقي والدخول سيكون من البوابة الجنوبية.

ومن المقرّر أن يتم تخصيص المدرج الجنوبي لكوادر الناديَيْن والكوادر الرياضية خاصة وأن المقصورة الرئيسة ستشهد وجود 15 شخصًا لكل نادٍ بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

المصدر / فلسطين أون لاين