فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكتلة الإسلامية تستعد لخوض الانتخابات بجامعة بوليتكنك فلسطين

كلمات مؤثّرة لمعلّم بعد خصم راتبه بسبب مشاركته في الإضراب النقابي

غزة: أحكام بالإعدام والحبس في قضايا مختلفة

تحذيرات من تصاعد معدلات الجريمة والعنف بالداخل المحتل

وظيفة شاغرة في مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية

وزارة الأسرى تكرّم الموظفات العاملات بالتزامن مع يوم المرأة العالمي

فلسطينيو النقب.. صمود يُفشل سياسة الاحتلال لتحريش أرضهم

الاحتلال يستهدف 4 صيادين بالرصاص شمال غزة

بركة: مواصلة الاحتلال لجرائمه يستدعي من المقاومة تصعيد عملياتها

عبد الفتاح خروشة .. تحرر قبل شهرين ونصف واستعجل رد دينَين للاحتلال

الكشف عن الترتيبات الخاصة بمباراة الشاطئ ونماء

09 مارس 2023 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
الكشف عن الترتيبات الخاصة بمباراة الشاطئ ونماء
غزة/ وائل الحلبي:

وضعت الشرطة بالاتفاق مع اتحاد كرة القدم جميع الترتيبات الخاصة بمباراة خدمات الشاطئ ونماء المقرّر إقامتها غدًا الجمعة على ملعب اليرموك في افتتاح الجولة 22 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وشهدت الأيام الماضية العديد من اللقاءات التي جرت برعاية عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي جمعت إدارة الناديَيْن والجهات الأمنية المختصة من أجل ترتيب كل الأمور المتعلقة بالمباراة من أجل الخروج بها بأفضل صورة.

وتم الاتفاق على تأمين المباراة في ظل الحضور الجماهيري الذي من المتوقع أن يتواجد في المباراة، حيث سيتم تخصيص البوابة الغربية لملعب اليرموك لدخول جماهير خدمات الشاطئ التي ستتواجد على المدرجات الغربية كاملة، فيما ستتواجد جماهير نادي نماء على المدرج الشرقي والدخول سيكون من البوابة الجنوبية.

ومن المقرّر أن يتم تخصيص المدرج الجنوبي لكوادر الناديَيْن والكوادر الرياضية خاصة وأن المقصورة الرئيسة ستشهد وجود 15 شخصًا لكل نادٍ بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الشاطئ ونماء #مباراة الشاطئ ونماء #ترتيبات مباراة

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر