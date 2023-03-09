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وزارة الأسرى تكرّم الموظفات العاملات بالتزامن مع يوم المرأة العالمي

09 مارس 2023 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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وكيل وزارة الأسرى يكرم الموظفات العاملات في الوزارة

كرّم وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون، الموظفات العاملات في الوزارة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من آذار كل عام، وشكرهن على جهودهن وحرصهن الدؤوب على خدمة قضية الأسرى، وذلك بحضور ومشاركة المديرين العامّين ومديري الدوائر.

وأوضح المدهون أن الهدف من تكريمه للموظفات هو شكرهن وتقديرهن على جهدهن المميز في عملهن في وزارة الأسرى، معبّراً عن امتنانه وشكره لكافة الزميلات اللواتي يؤدّين دورهن في تربية الأبناء والأجيال والعمل في الوظيفة الحكومية، مقدّرًا دور الموظفات في تطوير مجال اختصاص عملهن.

وذكر أن المرأة تحتاج منَّا إلى التقدير والاهتمام هديًا بسنة رسولنا الكريم الذي طالما قدّرها، مضيفاً أن المرأة الفلسطينية لها خصوصيتها عن باقي نساء العالم كونها امرأة ناضلت وتحمّلت وصبرت على استشهاد وأسر زوجها أو أخيها أو والدها.

من جانبها، عبَّرت علا النباهين "مدير وحدة الرعاية والإرشاد" في الوزارة عن شكرها العميق لهذه اللفته الكريمة، والتي تؤكد على حرص الوزارة على الاهتمام بكافة العاملين بما ينعكس إيجابًا على الاهتمام بقضية الأسرى داخل سجون الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#يوم المرأة العالمي #وزارة الأسرى #تكريم الموظفات

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