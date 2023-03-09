فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كلمات مؤثّرة لمعلّم بعد خصم راتبه بسبب مشاركته في الإضراب النقابي

غزة: أحكام بالإعدام والحبس في قضايا مختلفة

تحذيرات من تصاعد معدلات الجريمة والعنف بالداخل المحتل

وظيفة شاغرة في مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية

الكشف عن الترتيبات الخاصة بمباراة الشاطئ ونماء

وزارة الأسرى تكرّم الموظفات العاملات بالتزامن مع يوم المرأة العالمي

فلسطينيو النقب.. صمود يُفشل سياسة الاحتلال لتحريش أرضهم

الاحتلال يستهدف 4 صيادين بالرصاص شمال غزة

بركة: مواصلة الاحتلال لجرائمه يستدعي من المقاومة تصعيد عملياتها

عبد الفتاح خروشة .. تحرر قبل شهرين ونصف واستعجل رد دينَين للاحتلال

الاحتلال يستهدف 4 صيادين بالرصاص شمال غزة

09 مارس 2023 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يستهدف الصيادين في غزة

أُصيب أربعة صيادين بالرصاص المطاطي، اليوم الخميس، من جرّاء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي تجاه الصيادين في أثناء ممارستهم عملهم، ما أدَّى لإصابتهم.

والصيادون المصابون، هم: محمد عبد الرحمن بكر، و محمود محمد سعد بكر، وخميس محمد سعد بكر، ويسري زكريا بكر.

ويعد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#صيادين #قوات الاحتلال #قطاع الصيد

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر