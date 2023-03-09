فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بركة: مواصلة الاحتلال لجرائمه يستدعي من المقاومة تصعيد عملياتها في كل مكان

عبد الفتاح خروشة .. تحرر قبل شهرين ونصف واستعجل رد دينَين للاحتلال

آلاف الإسرائيليين يشاركون باحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

مصرع 21 شخصًا في انهيارات أرضية بإندونيسيا

قيادي بحماس: جرائم الاحتلال في الضفة تزيد قوة المقاومة وصلابتها

"حماس": اعتقالات أجهزة السلطة ومداهمة البيوت في نابلس عمل غير وطني

قمع جنازة "خروشة".. استهداف مباشر يرتكبه أمن السلطة ويمسُ الشهداء

فصائل تنعى شهداء جنين وتُحمّل الاحتلال تبعات جرائمه

فارسات الإعلام بالضفة.. بين زخات الرصاص حرسن الحقيقة

"هيّا نبدع" برنامج يطور أدوات المعلم والطالب في المناطق المهمّشة

بركة: مواصلة الاحتلال لجرائمه يستدعي من المقاومة تصعيد عملياتها في كل مكان

09 مارس 2023 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
...
عضو قيادة حماس في الخارج علي بركة

أكد عضو قيادة حماس في الخارج علي بركة أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه الجرائم على مدار الساعة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة يستدعي من قوى المقاومة تصعيد عملياتها والضرب في كل مكان.

وقال في تصريحات صحفية: "إن مجزرتي الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين الصامد، خلال أقل من 48 ساعة، وذهب ضحيتهما تسعة شهداء، تؤكد أننا أمام احتلال دموي قاتل، ما يلبث أن يواصل مذابحه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، دون توقف، بما يعكس تعطشه للدماء الفلسطينية، وتأكيده على القاعدة الصهيونية القديمة الجديدة أن "الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت".

اقرأ أيضًا:" يرفع حصيلة المجزرة لـ10.. استشهاد شابٍّ متأثّرًا بجروحه في جنين

وأضاف بركة:" إن مواصلة المجازر الصهيونية على مدار الساعة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستدعي من قوى المقاومة تصعيد عملياتها، والضرب في كل مكان، وتلقين العدو درساً لا ينساه أمام ارتكابه لهذه المجازر، وعدم مراعاته للمدنيين من الاطفال والنساء والشيوخ، والإمعان في قتل أبناء شعبنا بطريقة وحشية".

وأوضح أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استباحة للأراضي الفلسطينية، وتنفيذها لمجازرها الدامية، تعكس قلقها وخوفها من انتشار روح المقاومة فيها، خاصة في مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية المحتلة، مما يدفعها لمزيد من الاقتحامات والاغتيالات، ظنّاً منها أن ذلك سيوقف تمدد المقاومة، ويمنعها من مواصلة طريق التحرير والعودة.

وأشار إلى جميع التجارب السابقة أثبتت أن مزيدًا من سفك الدم الفلسطيني يعني مزيدًا من روح المقاومة الوثابة، ودفعة جديدة لانضمام مقاومين جدد إلى مسيرتها المظفرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #المقاومة #جنين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

متعلقات

الأكثر قراءة